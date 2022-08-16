Van'da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Van’ın Saray ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Reşit Kaya hayatını kaybetti, yanındaki 4 kişi ise yaralandı.

DHA
16 Ağustos 2022 Salı, 09:51
Van'da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
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Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı yakınlarında, 16 Ağustos Salı günü sabah saatlerinde Reşit Kaya yönetimindeki 65 FA 491 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar attı.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Sürücü Kaya, kaza yerinde hayatını kaybederken, yanındaki 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sürücü Kaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için Van'a gönderildi. 


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