Van'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

10 Aralık 2022 Cumartesi, 12:05

Van'ın Başkale ilçesinde, Van-Hakkari yolu Karasu mevkisinde Van ve Hakkari yönlerine giden otomobiller kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, çocukların da bulunduğu 2'si ağır olmak üzere 6 kişi ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeciler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.