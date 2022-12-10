Van'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

DHA
10 Aralık 2022 Cumartesi, 12:05
Van'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
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Van'ın Başkale ilçesinde, Van-Hakkari yolu Karasu mevkisinde Van ve Hakkari yönlerine giden otomobiller kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, çocukların da bulunduğu 2'si ağır olmak üzere 6 kişi ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeciler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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