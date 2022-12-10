Van'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Van'ın Başkale ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Van'ın Başkale ilçesinde, Van-Hakkari yolu Karasu mevkisinde Van ve Hakkari yönlerine giden otomobiller kafa kafaya çarpıştı.
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, çocukların da bulunduğu 2'si ağır olmak üzere 6 kişi ise yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyeciler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmailağa cemaatinden dikkat çeken mesaj
- Tarikat karanlığında yeni perde! Anne konuştu
- İktidardan yaşa yük gerekçesi
- Suçlular Takımı filminin konusu ne, oyuncuları kim?
- Tolga Sarıtaş'tan kötü haber
- Canlı yayında Erdoğan'dan aldığı teklifi açıkladı
- İstanbul kar yağışına hazırlanıyor
- İYİ Partili Örs taburcu oldu, sert konuştu
- Erdoğan: Son kez destek istiyoruz
- Türkiye'yi sarsan istismar skandalında yeni gelişme