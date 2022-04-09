Van'ın yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Van kent merkezinde yağmur, Özalp ve Saray ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etki oldu.
Van'ın kent merkezinde sabah saatlerinde yağmur yağarken, Özalp ve Saray ilçelerinin kırsal mahallelerinde ise yoğun kar yağışı etkisini gösterdi.
Kırsaldaki yerleşim yerlerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.
Meteoroloji yetkilileri, hafta başından itibaren hava sıcaklığının mevsim normalerinde süreceğini belirtti.
Video Haberler
- F.Bahçe'de seçimi Uğur Dündar kazandı!
- Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
- İkinci el otomobil pazarında tercihler değişti
- Çiftçi, 'Biz kendi kendimize bu hale düşmedik'
- 'Gölümüz kurtulsun' diyordu, işgalci çıktı
- Tencere alana Bodrum'da arsa: 1995'ten beri bekliyor
- Moğolistan'ı kum fırtınası vurdu
- 'İkinci el telefonları test etmek için 112'yi arıyorlar'
- Kastamonu’da çöken yol trafiğe kapatıldı
- Girgin: Kimin malını kime satıyorsunuz?
En Çok Okunan Haberler
- Dava seçim takviminin işlemesine engel olmaz
- Formula 1 Avustralya GP Başladı! Bu hafta yarış programı
- Tarçın kullanımının faydaları ve önemi
- Tesla, Tüm Dünyada Çok Satan Otomobiline Yine Zam Yaptı
- Nakliyat-İş'ten 1 Mayıs’ta Taksim çağrısı
- Uzmanından ramazanda sağlıklı beslenme önerileri
- 'Susuzluğu gidermek için gazlı içecek tüketmeyin'
- Geleceğin mesleği: 'Influencerlık'
- Agatha Christie’nin kayıp on bir günü!
- Haftanın güncel çocuk kitapları...