Van'ın yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Van kent merkezinde yağmur, Özalp ve Saray ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etki oldu.

DHA
09 Nisan 2022 Cumartesi, 17:39
Van'ın yüksek kesimlerde kar etkili oldu
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Van'ın kent merkezinde sabah saatlerinde yağmur yağarken, Özalp ve Saray ilçelerinin kırsal mahallelerinde ise yoğun kar yağışı etkisini gösterdi.

Kırsaldaki yerleşim yerlerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

Meteoroloji yetkilileri, hafta başından itibaren hava sıcaklığının mevsim normalerinde süreceğini belirtti. 


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