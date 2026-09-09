'Vanlı Kara Haydar' da tutuklanmıştı: 'Vanlı iş insanı' Ali Haydar Kurum gözaltına alındı!

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan bir AVM'de kaydedilen görüntüleri sosyal medyada gündem olan Ali Haydar Kurum gözaltına alındı.

Sosyal medyada gündem olan videonun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

11 SUÇ KAYDI VAR

Kurum'a "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlaması yöneltti. Emniyet güçleri Kurum'a gözaltına alırken, şüphelinin adresinde arama yapıldı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Sosyal medyada "Vanlı bir iş insanı" olarak tanıtılan Kurum'un "kasten yaralama", "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehdit" ve "hakaret" başta olmak üzere 11 suç kaydı olduğu bildirildi.

'VANLI KARA HAYDAR' TUTUKLANMIŞTI

"Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan da, sosyal medya paylaşımları ve düğününden takılan 45 milyonluk altının gündem olmasının üzerine dün gözaltına alınmıştı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, düğününden yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Gözaltına alınan Tançalan, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanmıştı.