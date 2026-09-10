'Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz gözaltına alındı

“Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bir gözaltı kararı daha verildi.

Tançalan’ın tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz de İstanbul’da gözaltına alındı.

Öz, eşi Tançalan gözaltına alındığında sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

45 MİLYON LİRALIK TAKILAR GÜNDEM OLMUŞTU!

Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz’ün düğünde takılan yaklaşık 45 milyon TL değerindeki takılar gündem olmuştu.

Tançalan, gözaltına alınmasının ardından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Düğünde takılan altınlarla ilgili ifade veren Tançalan, ziynet eşyalarını Muradiye ilçesinde tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını öne sürerek, “Altınları düğünden sonra iade ettik” demişti. Eşinin şirketlerin reklam yüzü olması nedeniyle bazı şirketlerin düğüne sponsor olduğunu savunan Mehmet Fatih Tançalan, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek serbest bırakılmasını talep etmişti.

Soruşturma kapsamında çiftin mal varlığı, sosyal medyada sergiledikleri lüks yaşam ve düğünlerinde takılan yüksek miktardaki altın, döviz ve paranın kaynağı araştırılıyor.