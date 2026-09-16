'Vanlı Kara Haydar' soruşturmasında bilirkişi raporu: 43 milyon liralık takıların 76'sı sahte çıktı

Kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın düğününde takılan 43 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları üzerine başlatılan soruşturmada yeni ve çarpıcı ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Emniyet ve MASAK tarafından yürütülen incelemelerin ardından Mehmet Fatih Tançalan, eşi Çağla Öz Tançalan ve bir yakınlarının "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklandığı dosyaya bilirkişi raporu dahil oldu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde hazırlatılan bilirkişi raporunda, soruşturma kapsamında incelenen 97 parça ziynet eşyasının 76'sının altın olmadığı tespit edildi. Altın olmadığı saptanan parçalar arasında 21 burma bilezik, 37 desenli bilezik, çeşitli külçeler, 2 metre uzunluğunda zincir, kemer ve Hint kolyelerinin yer aldığı kaydedildi.





"DÜĞÜNDEKİ RAKAMLAR GÖSTERİŞ AMAÇLI VE HAYALİYDİ"

Soruşturma kapsamında tutuklanan Çağla Öz Tançalan, savcılıktaki ifadesinde düğün organizasyonu ve mali işlemler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Düğünde "43 milyon lira toplandı" şeklindeki anonsların gerçeği yansıtmadığını savunan Tançalan, "Düğünde takı anonsu yapan kişileri tanımıyorum. İsimleri okunan kişilerin büyük bölümünün hayal ürünü olduğunu düşünüyorum. Bu uygulama eşimin talimatıyla tamamen gösteriş amacıyla yapıldı, tutanaktaki rakamlar hayaliydi" dedi.

Eşinin "Tüm takılar kiralıktı" şeklindeki ifadesine katılmadığını belirten Tançalan, nişanda kendisine takılan kolye ve iki kelepçe bileziğin satın alındığını bildiğini dile getirdi. Eşinin gösterişi sevdiğini ve sosyal medyada var olmayan bir maddi tabloyu yansıttığını ileri süren Tançalan, imitasyon bilezikleri ise basında yer alan haberlerden öğrendiğini ifade etti.

MASAK RAPORU VE MİLYONLUK PARA TRANSFERLERİ

Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna ilişkin de savunma yapan Çağla Öz Tançalan, hesabına kaynağı belirsiz para girişi olmadığını iddia etti. Annesine gerçekleştirdiği 221 ayrı işlemde toplam 5,2 milyon liralık transferin ev ihtiyaçları için olduğunu, 303 işlemdeki 6 milyon liralık tutarın ise kendi birikimi olduğunu aktardı.

Eşinin nafaka davası sebebiyle kendi hesaplarını kullanamadığını öne süren Tançalan, üzerlerine atılı kara para aklama suçlamalarını reddetti.