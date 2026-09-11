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‘Vanlı Kara Haydar’ soruşturmasında yeni gözaltılar: Çağla Öz Tançalan aranıyor

‘Vanlı Kara Haydar’ soruşturmasında yeni gözaltılar: Çağla Öz Tançalan aranıyor

11.09.2026 15:34:00
Güncellenme:
DHA
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‘Vanlı Kara Haydar’ soruşturmasında yeni gözaltılar: Çağla Öz Tançalan aranıyor

Van’daki düğün görüntülerinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan’ın ardından iki kişi daha gözaltına alındı. MASAK raporunda adı geçen kayınvalidesi N.O. ile M.S.T. gözaltına alınırken, hakkında gözaltı kararı bulunan eşi Çağla Öz Tançalan’ın arandığı bildirildi.
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Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın tutuklandığı soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Tançalan’ın MASAK raporlarında adı geçen kayınvalidesi N.O. İstanbul’da, M.S.T. ise Van’ın Muradiye ilçesinde gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen Tançalan’ın eşi, sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan’ın ise arandığı bildirildi.

DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİNİN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çağla Öz ile Mehmet Fatih Tançalan’ın pazar günü Van’da yapılan düğününe ilişkin görüntüler sanal medyada geniş yer buldu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sanal medya platformlarındaki paylaşımlarla bağlantılı olarak Mehmet Fatih Tançalan hakkında soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan Tançalan, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Tançalan, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

MASAK RAPORUNDA ADI GEÇEN İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturmanın devamında hazırlanan MASAK raporunda adı geçen Tançalan’ın kayınvalidesi N.O. ile M.S.T. gözaltına alındı.

Çağla Öz Tançalan hakkında da gözaltı kararı verildi. Tançalan’ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

 

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması devam ediyor.

İlgili Konular: #Van #MASAK