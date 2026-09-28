Deniz ulaşımını kullanacak yurttaşların gözü sefer durumlarına çevrildi. 28 Eylül 2026'da İDO, BUDO ve şehir hatları seferlerinde iptal veya değişiklik olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Vapur seferleri iptal mi edildi? 28 Eylül 2026 İptal edilen İDO, BUDO, Şehir Hatları seferleri

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

28 Eylül Pazartesi günü deniz ulaşımında tüm vapur seferlerini kapsayan genel bir iptal kararı bulunmuyor.

BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER 28 EYLÜL 2026

28.09.2026 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

28.09.2026 08:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

28.09.2026 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

28.09.2026 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

28.09.2026 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

28.09.2026 11:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

28.09.2026 11:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

28.09.2026 13:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER 28 EYLÜL 2026

28.09.2026 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 09:05 seferi