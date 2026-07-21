Varlık barışı ile ‘gri liste’ arasında bağlantı yokmuş: Şimşek’in içi rahat

Kamuoyunda “varlık barışı” olarak nitelendirilen yasa mayıs ayında TBMM’de görüşülmüş, haziran ayı başında da yürürlüğe girmişti. Görüşmeler sırasında muhalefet partileri, teklif nedeniyle Türkiye’nin yeniden “gri listeye” girebileceği uyarısında bulunmuşlardı. Muhalefet, yurtdışından ülkeye getirilen varlıkların kaynağının sorgulanmadığı, bu durumun suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edilmesi riskini artırdığı eleştirilerinde bulunmuştu.

7 DÜZENLEME

Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici’nin soru önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 22 Kasım 2008 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin mükelleflere geniş olanaklar getiren ve kamuoyunda “varlık barışı” olarak bilinen 7 yasal düzenleme yapıldığını bildirdi. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un da 4 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğine işaret eden Şimşek, “Söz konusu kanunla, vergiye gönüllü uyumun artırılması, gerçek ve tüzel kişilerce sahip olunan para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerin Türkiye’ye getirilerek milli ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter ve kayıtlarında yer almayan aynı tür varlıklarını da maddede yer alan şartlarla bildirime konu etmelerine imkan sağlanmaktadır” dedi.

MASAK İNCELİYOR

Şimşek, “varlık barışı” uygulaması ile bildirime veya beyana konu edilen varlıkların “kara para ile mücadeleye” ilişkin mevzuat hükümleri de dahil olmak üzere meri mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesinde ve gerekli yasal işlemlerin yapılmasında herhangi bir kısıtlayıcı hüküm bulunmadığını kaydetti. Yanıtta, “varlık barışı” uygulaması kapsamında beyan edilen varlıkların, terörün finansmanı ve/veya suç gelirlerinin aklanması şüphesi söz konusu olduğunda veya beyan edilecek varlıkların yasal yollarla elde edilmediğine dair bir ihbar/adli veya idari talep gelmesi durumunda MASAK tarafından gerekli analiz ve değerlendirmelerin yapılarak sonuçların ilgili birimler ile paylaşıldığı da belirtildi.

BAĞLANTISI YOK

Şimşek, “Diğer taraftan, ülkemizin gri liste sürecinin varlık barışı düzenlemeleriyle herhangi bir bağlantısı da bulunmamakta olup, bu konuda FATF tarafından düzenlenen raporlarda varlık barışı yönünden herhangi bir eleştiri getirilmemiştir” dedi.