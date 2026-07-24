'Vatandaşlık vereceğiz' yalanıyla altınlarını aldılar: Dolandırıcılar yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde yaşayan bir çifti telefonla arayan şüpheliler "Vatandaşlık vereceğiz, isminiz terör örgütü soruşturmasında geçiyor" yalanını söyledi. Şüphelilerin yönlendirmelerine inanan çift, evlerinde bulunan piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 95 bin TL olan 175 gram altın ile 13 bin 500 TL nakit parayı tanımadıkları bir kişiye teslim etti.

Dolandırıldıklarını anlayan çiftin ihbarı üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli, kullandıkları araçla birlikte il dışında yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada mağdurlara ait 175 gram altın ile 13 bin 500 TL nakit para ele geçirildi. Samsun’a getirilen 2 şüpheli, 23 Temmuz 2026 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen altın ve nakit para ise sahiplerine teslim edildi.