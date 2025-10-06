Vedat Milor'dan özel okul isyanı! 'Fizik dersine Newton girsin'

Ünlü gurme ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, bu kez sosyal medya paylaşımıyla eğitim gündemine değindi. Restoran değerlendirmeleri, gastronomi yorumları ve gündeme dair tespitleriyle sık sık adından söz ettiren Milor, bu kez özel okul ücretleri hakkında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Milor, “Oğlumu özel liseye kaydettirdim” diyerek başladığı paylaşımında, özel okul ücretlerinin yüksekliğine değindi. Ücretin karşılığında beklentilerini esprili bir dille aktaran Milor, “Beklediğimiz eğitim kadrosu şu şekilde” ifadesini kullanarak ilginç bir yorumda bulundu.

Ünlü gurme, daha önce de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla hem gastronomi hem de gündeme dair değerlendirmeleriyle takipçileri arasında tartışma yaratmıştı.