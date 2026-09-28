Vekile sansür Meclis gündeminde: İYİ Partili Çömez, Bakan Gürlek’e gerekçesini sordu

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, internet haberleri ile sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engellerini Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Çömez’in önergesinde, ANKA Haber Ajansı’nın İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın 23 Eylül’de TBMM’de düzenlediği basın toplantısına ilişkin haberi yer aldı. Usta’nın fon piyasaları, portföy yönetim şirketleri, Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) denetimi hakkındaki açıklamalarını aktaran habere, Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 24 Eylül 2026 tarihli kararıyla erişim engeli getirildiğini belirten Çömez, aynı açıklamanın TBMM’nin resmî internet sitesinde erişime açık olduğuna dikkat çekti.

Çömez, önergesinde, “TBMM’nin resmî internet sitesinde yayınlanan bir milletvekili açıklamasını haberleştiren basın kuruluşunun haberine erişim engeli getirilmesi; basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, milletvekillerinin yasama faaliyetlerinin kamuoyuna aktarılması ve vatandaşların bilgi edinme hakkı bakımından ayrıca değerlendirilmesi gereken ciddi bir durumdur” ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek’e kararın gerekçesini ve hangi kişi ya da kurumun talebi üzerine verildiğini soran Çömez, haberde engellemeye dayanak gösterilen somut ifade veya bilginin açıklanmasını istedi. Çömez, aynı karar kapsamında kaç haberin, internet adresinin ve sosyal medya paylaşımının engellendiğini de sordu.

‘HESAPLARIN TAMAMI NEDEN ENGELLENDİ'

Çömez, kamuoyuna yansıyan bilgilere göre 24 Eylül’de en az 250, 26 Eylül’de ise en az 80 ‘X’ hesabına erişim engeli uygulandığını belirterek bu sayıların doğrulanmasını istedi. Kararların kaçının 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesindeki “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesine dayandırıldığını sordu.

Gazeteci, akademisyen, ekonomist ve hukukçuların hesaplarının bütünüyle engellenmesine gerekçe gösterilen paylaşımların açıklanmasını isteyen Çömez; ekonomistler Uğur Gürses, Veysel Ulusoy ve Bilge Yılmaz’ın hesaplarına ilişkin kararları da gündeme getirdi. Çömez, sermaye piyasalarına yönelik değerlendirmelerin hangi koşullarda millî güvenlik veya kamu düzeni sorunu sayıldığına ilişkin nesnel bir ölçüt bulunup bulunmadığını sordu.