Velilerin iznini almadan öğrencileri mevlide götürdüler

14 Aralık 2021 Salı, 20:31

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından okullara gönderilen yazı ile ilköğretim ve ortaöğretim okullarında Mevlid-i Nebi etkinliklerinin düzenlenmesi talimatı verildi.

Talimat kapsamında Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bazı okullarda öğrencileri, velilerin izinleri olmadan ders saatleri içerisinde dersten alarak söz konusu Mevlid-i Nebi etkinliklerine götürüldükleri öğrenildi.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre, Eğitim Sen Muğla Şube Başkanı Birdal Savran, konuya tepki göstererek, okullarda okutulacak dersleri gösteren haftalık ders çizelgelerinde yer almayan bir dersin ya da etkinliğin ders saatleri içinde yapılmasının yasal dayanağı olmadığını söyledi.

"HİÇBİR ÇOCUĞUN AYRIMCILIĞA MARUZ KALMAMASI GARANTİ ALTINA ALINMALIDIR"



Savran, "Okulların herhangi bir dini etkinliğin mekanı haline getirilmesi, Bakanlık birimlerinin okullara talimat göndererek öğretmen ve öğrencilerin söz konusu etkinliklere katılımını zorunlu tutması kabul edilemez. Çünkü okullar, farklı inanç gruplarının her birinin eşit değerde görülmesi gereken kurumlardır. Bu nedenle hiçbir çocuğun inancı ya da kimliği nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmaması garanti altına alınmalıdır" dedi.

"MEB, ÖĞRENCİLERİMİZİ EVRENSEL NORMLARA VE İNSAN HAKLARINA GÖRE YETİŞTİRMEK ZORUNDA"



Savran şunları söyledi: