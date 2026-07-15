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Venezuela’da deprem felaketi: Görev yapan Türk ekipler yurda döndü

Venezuela’da deprem felaketi: Görev yapan Türk ekipler yurda döndü

15.07.2026 10:26:00
Güncellenme:
AA
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Venezuela’da deprem felaketi: Görev yapan Türk ekipler yurda döndü

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye giden Türk arama kurtarma ekipleri yurda döndü. Depremlerde 4 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.
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AFAD ekipleri ve araçlarını taşıyan Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) ait A400M kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na indi.

İstanbul'a 37 kişilik AFAD personelinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı'ndan 6 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılay'dan 2 kişilik insani yardım ekibi, arama kurtarma köpekleri ve arama kurtarma araçları da geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı bünyesindeki 22 kişilik arama kurtarma ekibi ile 3 AFAD personelinin de MSB'ye ait diğer bir uçakla Ankara'ya iniş yapması planlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti. Depremden kısa süre sonra Türk arama kurtarma ekipleri Venezuela'ya gitmişti.

Depremde 4 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

İlgili Konular: #deprem #Venezuela

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