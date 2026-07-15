Venezuela’da deprem felaketi: Görev yapan Türk ekipler yurda döndü

AFAD ekipleri ve araçlarını taşıyan Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) ait A400M kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na indi.

İstanbul'a 37 kişilik AFAD personelinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı'ndan 6 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılay'dan 2 kişilik insani yardım ekibi, arama kurtarma köpekleri ve arama kurtarma araçları da geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı bünyesindeki 22 kişilik arama kurtarma ekibi ile 3 AFAD personelinin de MSB'ye ait diğer bir uçakla Ankara'ya iniş yapması planlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti. Depremden kısa süre sonra Türk arama kurtarma ekipleri Venezuela'ya gitmişti.

Depremde 4 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.