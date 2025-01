Veni Vidi Göz Grubu'ndan göz sağlığına modern ve ekonomik çözümler

Yayınlanma: 16.01.2025 - 15:07

Güncelleme: 16.01.2025 - 15:07

Son dönemde bazı göz hastanelerinin eski cihazlarla tedavi uyguladığına dair medyada yer alan haberler üzerine açıklamalarda bulunan Veni Vidi Göz Grubu Medikal Direktörü Op. Dr. Ertan Sunay, göz sağlığındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmenin önemine dikkat çekti. Dr. Sunay, Türkiye’deki göz hekimlerinin dünya standartlarında bir kaliteye ulaştığını vurgulayarak, üniversite, kamu ve özel kliniklerdeki göz sağlığı hizmetlerinin yüksek kalitede olduğunu belirtti.

Dr. Sunay, sektörde kaliteli hizmet sunan kliniklerin sayısının giderek arttığını ifade ederken, kalitesiz hizmet veren kliniklerin azınlıkta olduğunu ve bu durumun sektördeki çoğunluk için bir gurur kaynağı oluşturduğunu dile getirdi. Veni Vidi Göz Grubu’nun 35 yıllık deneyimi, 15 merkezi ve 1.000’i aşkın çalışanı ile Türkiye’nin %85’ine ulaşan bir hizmet ağı sunduğunu aktaran Dr. Sunay, aynı kaliteyi yurtdışından gelen hastalara da sunduklarını belirtti. Grup, kök hücre tedavisinden göz estetik cerrahisine kadar geniş bir uzmanlık yelpazesiyle yüksek standartlarda hizmet veriyor.

"GÖZ SAĞLIĞINDA HER HASTA İÇİN EN DOĞRU TEDAVİ SEÇİLMELİDİR"



Göz cerrahisi alanında teknolojiyle paralel olarak büyük bir gelişme yaşandığını belirten Dr. Sunay, her tedavi yönteminin her hasta için uygun olmadığını vurguladı. Özellikle lazerle göz kusurlarını düzeltmeyi düşünen hastaların bu konuyu dikkate alması gerektiğini söyledi.

Dünya genelinde 2009’dan itibaren büyük başarıyla uygulanan TransPRK (No Touch Laser) yönteminin birçok hasta için ideal bir çözüm olduğunu belirten Dr. Sunay, bazı hastalarda ise Re-Lex (SMILE, SILK, CLEAR) gibi küçük kesili lazer tedavilerinin tercih edildiğini ifade etti.

“Tıp teknolojisi hızla gelişiyor ve tedavi yöntemleri her geçen gün daha sorunsuz ve yüz güldürücü hale geliyor. Örneğin, No Touch Laser yöntemi sürekli geliştirilerek günümüzde SmartPULSE® ismiyle daha etkili bir hale getirildi,” diyen Dr. Sunay, bu teknolojinin gelişiminde Alman Schwind firmasının deneyiminin büyük rol oynadığını belirtti.

"MODERN TEKNOLOJİ VE DENEYİMLİ HEKİMLER BAŞARININ ANAHTARIDIR"



Dr. Sunay, göz sorunlarının tedavisinde başarının temel unsurlarından birinin modern teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilen deneyimli hekimler olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra, sağlık sektöründeki kurumların yüksek maliyetli tedaviler yerine aynı kaliteyi sunan ekonomik çözümler üretmesi gerektiğine dikkat çekti.

Fahiş fiyatlarla mücadele konusunda da hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Dr. Sunay, Veni Vidi Göz Grubu’nun modern teknolojiyi, deneyimli hekimler ve uygun maliyetli çözümlerle halkın erişimine sunduğunu belirtti.

SEKTÖRÜN GELECEĞİ VE KALİTELİ HİZMETİN ÖNEMİ



Kaliteli hizmet sunan kliniklerin sağlık politikalarıyla desteklenerek daha güçlü bir konuma geleceğini ifade eden Dr. Sunay, bu hizmete ayak uyduramayan ya da isteksiz olan kliniklerin sektörden çekilmek zorunda kalacağını söyledi. Sağlık sektöründe doğru yaklaşımı benimseyen herkesin daha fazla fırsat elde edeceğini belirten Dr. Sunay, sağlık hizmetlerinin gelişen politikalar ve teknolojilerle daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını sözlerine ekledi.