Vergi borcu e-Devlet'ten nasıl sorgulanır ve ödenir? e-Devlet üzerinden anında sorgulama ve ödeme rehberi...

Vergi borcu bulunan yurttaşlar, borçlarına ilişkin güncel bilgileri e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmet sayesinde borç tutarı görüntülenirken, uygun ödemeler de çevrim içi olarak gerçekleştirilebiliyor. Peki, vergi borcu e-Devlet'ten nasıl sorgulanır ve ödenir? İşte işlem adımları...

VERGİ BORCU E-DEVLET'TEN NASIL SORGULANIR? Vergi borcunuzu öğrenmek için e-Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme hizmetine ulaşmanız gerekiyor. Vergi borcu sorgulama adımları e-Devlet Kapısı'na giriş yapın.

Arama bölümüne "Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme" yazın.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan ilgili hizmeti seçin.

Kimlik doğrulama işleminin ardından adınıza kayıtlı vergi borçlarını görüntüleyin.

Ekranda yer alan borç bilgilerini ve ödeme ayrıntılarını inceleyin.

VERGİ BORCU E-DEVLET'TEN NASIL ÖDENİR? Sorgulama sonucunda ödeme yapmak istediğiniz borcu seçerek işlemi çevrim içi olarak tamamlayabilirsiniz. Ödeme aşamasında sistemin sunduğu kartla ödeme seçeneklerinden yararlanılabilir. Vergi borcu ödeme adımları Sorgulama ekranında ödemek istediğiniz borcu seçin.

Borca ilişkin tutar ve ödeme bilgilerini kontrol edin.

Sistem tarafından sunulan ödeme yöntemlerinden uygun olanı seçin.

Kart bilgilerinizi girerek ödeme işlemini tamamlayın.

İşlem tamamlandıktan sonra oluşan alındı belgesini kaydedin veya yazdırın.