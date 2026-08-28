Verilen sözler tutulmadı... Türkiye Maden-İş madencileri direnişi sürdürüyor

Bağımsız Maden İş Sendikası direnişlerinin 18’inci gününde holdingle anlaşmaya vararak eylemlerini sonlandırma kararı alırken, Türkiye Maden-İş işçileri Ankara'da Yıldızlar SSS Holding binası önünde direnişlerini sürdürüyor.

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Yıldızlar SSS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız’ın 13 Ağustos'ta kameralar karşısında “Önümüzdeki hafta Türkiye’nin hiçbir yerinde işçi 'alacağım var' demeyecek” sözü vermesine karşın işçiler, hâlâ alacaklarının ödenmesini bekliyor.

"GEREKİRSE BİR AY SÜRSÜN, BURADAYIZ"

Mücadelenin geldiği son noktayı Cumhuriyet’e anlatan Türkiye Maden-İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, “Kendisi kamuoyuna çıkarak 'haftaya kimsenin alacağı kalmayacak' dedi. Ancak geldiğimiz noktada, bugün (dün) 10 milyon lira ödendi. 190 milyon lira daha alacağımız var. Gerekirse bir ay sürsün. Buradayız” dedi.

Bazı işçilerin 2016-2023 yılları arasında toplu sözleşmeden alacaklı olduğunu belirten Kocabıyık, “Bunu TMSF’nin ödemesi gerektiği ortaya çıktı. Yarın bakanlığımıza bunu bildireceğim. TMSF’den 35 kişinin kıdem tazminatı, 400’e yakın arkadaşımızın da toplu sözleşmeden doğan hakları var. Şirkete güvenmiyorum. O yüzden buradan ayrılmayacağım. Defalarca söz verildi, olmadı. Sorunlar olabilir, ben her zaman masayı tercih ettim. Mücadele ve müzakereyi sürdüreceğiz” diye konuştu.