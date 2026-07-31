Veriler paylaşıldı: AYM'ye 2012'den bu yana 744 bin bireysel başvuru yapıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM), bireysel başvuru ve norm denetimine ilişkin güncel istatistiklerini yayımladı. Yüksek Mahkemenin internet sitesinde yer alan verilere göre, bireysel başvuru hakkının yürürlüğe girdiği 23 Eylül 2012 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında AYM'ye toplam 744 bin 379 bireysel başvuru yapıldı.

Bu başvurulardan 640 bin 880'i sonuçlandırılırken, başvuruları karşılama oranı yüzde 86,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönem itibarıyla 103 bin 499 bireysel başvurunun ise derdest olduğu bildirildi.

AYM'yi bu yılını ilk altı ayında 29 bin 605 bireysel başvuru yapıldı. Bu dönemde mahkeme tarafından 17 bin 792 başvuru karara bağlandı.

NORM DENETİMİNDE 2 BİN 472 BAŞVURU

AYM'nin norm denetimi istatistiklerine göre ise 1 Ocak 2012 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında Yüksek Mahkemeye 572 iptal ve 2 bin 43 itiraz başvurusu olmak üzere toplam 2 bin 615 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 516 iptal ve bin 956 itiraz başvurusu sonuçlandırıldı.

AYM'ye, bu yılın ilk altı ayında iptal ve itiraz yoluyla toplam 179 başvuru yapılırken, bunların 150'si karara bağlandı.