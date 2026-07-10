Veriler paylaşıldı: Klima şikayetleri haziranda yüzde 320 arttı

Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte klima kullanımı, kurulum talepleri ve servis başvurularının hızla yükseldiğini artan yoğunluğun ise tüketici şikayetlerine yansıdığı açıklandı.

Buna göre klima kategorisinde yılın en sert artışı haziran ayında yaşandı.

Ocak ayında 477 olan klima şikayeti, şubat ayında 259’a, martta 230’a, nisanda 232’ye geriledi. Mayıs ayında yeniden yükselişe geçen şikayet sayısı 297’ye çıktı. Haziran ayında ise sıcaklıkların artması ve klima sezonunun başlamasıyla birlikte şikayet sayısı 1.248’e ulaşarak yılın zirvesini gördü.

Haftalık veriler de klima şikayetlerindeki yükselişin haziran boyunca kademeli olarak arttığını ortaya koydu. Haziran ayının ilk haftasında 165 olan şikayet sayısı, sonraki haftalarda 282, 312 ve 348’e yükseldi. 29 Haziran haftasında ise klima şikayetleri 429’a ulaşarak bir önceki haftaya göre yüzde 23 arttı.

EN ÇOK SERVİS SÜREÇLERİ ŞİKAYET EDİLDİ

Şikayetvar verilerine göre klima kategorisinde son dönemde tüketicilerin en çok gündeme taşıdığı başlıklar şöyle:

“Özellikle yaz aylarında artan talep nedeniyle servis randevusu bulamama, verilen randevulara ekiplerin geç gelmesi ya da hiç gelmemesi kullanıcıların en çok dile getirdiği konular arasında yer aldı.

“Yeni klima satın alan tüketiciler ise ürün teslim edilmesine rağmen kurulum için günlerce beklediklerini, sıcak havalarda cihazı kullanamadıklarını belirtti. Kurulumun gecikmesi kadar hatalı ya da özensiz montaj da şikayetlerde öne çıkan başlıklardan biri oldu.

“Tüketicilerin bir diğer önemli şikayet konusu ise cihaz performansı oldu. ‘Klima soğutmuyor’, ‘yeterli verim alınamıyor’, ‘servis geldi ama sorun çözülmedi’ gibi başlıklar, özellikle yoğun kullanım döneminde öne çıktı. Bazı kullanıcılar yeni alınan ya da bakımdan çıkan klimalarda da benzer sorunların devam ettiğini aktardı.

“Gaz kaçağı, gaz eksikliği ve gaz dolum ücretleri de şikayetlerde dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. Tüketiciler, bazı durumlarda sorunun montajdan kaynaklandığını savunurken, servislerin yüksek ücret talep etmesinden ve garanti kapsamı tartışmalarından şikayet etti.”

“Klima bakım, onarım, demontaj-montaj ve gaz dolumu gibi işlemler için talep edilen ücretler de tüketicilerin gündeminde yer aldı. Kullanıcılar özellikle garanti süreci devam eden ürünlerde ek ücret çıkarılmasına, servis ücretlerinin yüksekliğine ve işlem öncesi yeterli bilgilendirme yapılmamasına tepki gösterdi.

“Şikayetlerde yalnızca teknik arızalar değil, satış sonrası hizmetlerde yaşanan iletişim sorunları da öne çıktı. Tüketiciler müşteri hizmetlerine ulaşamamaktan, açılan kayıtların sonuçsuz kalmasından ve servis sonrası kalıcı çözüm sağlanamamasından yakındı.

“Temmuz ayı henüz tamamlanmadan klima kategorisinde 288 şikayet kaydedildi. Veriler, sıcaklıkların etkisini artırdığı yaz döneminde klima kaynaklı mağduriyetlerin tüketici gündeminde kalmaya devam ettiğini gösteriyor.”

Klimayla ilgili öne çıkan 7 şikayet konusu şöyle sıralandı:

Servis randevusu gecikmeleri

Kurulumda uzun bekleme

Hatalı montaj şikayetleri

Yetersiz soğutma sorunu

Gaz kaçağı ve dolum ücreti

Çözümsüz müşteri hizmetleri.

Klima şikayetlerinden öne çıkanlar şöyle:

“Yeni aldığım klima teslim edildi ancak kurulum için verilen randevuya servis gelmedi. Sıcak havalarda klimayı kullanamıyoruz. Defalarca kayıt oluşturmama rağmen net bir dönüş alamadım.

“Klima kurulumu için gün verdiler, bütün gün evde servis bekledim. Sonrasında randevu saatinin değiştirildiğini öğrendim. Benim onayım alınmadan plan değiştirildi ve mağdur edildim.

“Montaj için gelen ekip duvarı deldi ancak klimayı takmadan ayrıldı. Evde duvar delik şekilde kaldı. Sonrasında servise ulaşmaya çalıştım ama çözüm alamadım.

“Klimam çalışıyor gibi görünüyor ama yeterince soğutmuyor. Servis geldiğinde gaz eksikliği olduğunu söyledi ve yüksek tutarda gaz dolum ücreti talep etti. Yeni ya da bakımı yapılmış bir cihazda böyle bir sorun yaşamayı kabul etmiyorum.

“Garantisi devam eden klimamda gaz kaçağı olduğu söylendi. Buna rağmen işlem ve gaz dolumu için benden ücret talep edildi. Ürün de kurulum da firmaya aitken bu masrafın kullanıcıya çıkarılmasına tepki gösteriyorum.”