Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında... Mehmet Akif Ersoy iddiası: 'Üzerimden elini yıkamaya çalışmıştır'

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 29 Aralık 2025’te tutuklanan Habertürk TV’nin eski Genel Müdürü ve sunucusu Veyis Ateş, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Tutuklu Veyis Ateş, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davanın ilk duruşmasında salonda hazır bulundu.

Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan ve 10 Eylül’de ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Habertürk TV’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ise bugünkü duruşmaya, “tanık” sıfatıyla SEGBİS aracılığıyla katıldı.

“SUÇLAMALARI KESİNLİKLE REDDEDİYORUM”

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlamalarından cezalandırılması talep edilen iddianameye karşı savunma yapan Ateş, “9 ayın sonunda ve nihayet bir heyetin önüne çıkarak kendimi savunma imkanı buluyorum” diyerek sözlerine başladı.

İddianamedeni tüm suçlamaları reddeden Ateş, “Hiçbir suçu sizi temin ederim ki işlemedim. Bu suçlamaları kesinlikle reddediyorum” ifadelerini kullandı.

“KULLANMADIĞIM BİR ŞEYİ NEDEN TEMİN ETMİŞ OLAYIM?”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kendisi hakkındaki tutuklama talebinin gerekçesinde, “uyuşturucu kullanımı için yer temini” iddiasının yer aldığını söyleyen Ateş, “9 aydır bu çelişkiyi anlamaya çalışıyorum. Bana ‘Mehmet Akif Ersoy’un evine gittin mi?’ diye soruluyor. Bahsedilen ev bana ait değil ama ‘uyuşturucu kullanımı için yer temin ettiğim’ iddia ediliyor. Bana ait olmayan bir evde ben nasıl yer temin etmiş oluyorum? Kullanmadığım bir şeyi neden temin etmiş olayım? Ben böyle bir eylemden ne ummuş olabilirim?” dedi.

Ateş; dosyada “tanık” sıfatıyla ifade veren Mehmet Akif Ersoy, Şevkiye Dilara Yıldız, Serap Saylan ve Ebru Güran ile “şikayetçi” sıfatıyla ifade veren Osman Tıraş’ın iddialarına yanıt verdi.

“MEHMET AKİF ERSOY ÜZERİMDEN ELİNİ YIKAMAYA ÇALIŞMIŞTIR”

Ersoy’un kendisinden 10 gün önce tutuklandığını anımsatan Ateş, “Ne kolluk ne de savcılık ifadesinde benden bahseden Mehmet Akif Ersoy, tutuklandığım haberini duyunca beni hatırlamış ve etkin pişmanlık kapsamında savcılığa verdiği ek ifadesinde, ‘uyuşturucu ne idi bilmezdim, beni Veyis Ateş başlattı’ diyerek üzerimden elini yıkamaya çalışmıştır” dedi.

“ERSOY BANA ‘BU ŞEKİLDE İFADE VERMESEYDİM BENİ HABERTÜRK’ÜN EL DEĞİŞTİRME DAVASINA KATACAKLARDI”

Bu ek ifadesinin ardından Ersoy ile Silivri Ceza İnfaz Kurumu’ndaki avukat görüş sırasında karşılaştıklarını anlatan Ateş, “Bana şunları söylemişti: ‘Abi çok özür dilerim. Bu şekilde ifade vermek zorundaydım, hakkını helal et. Bu şekilde ifade vermeseydim beni de Habertürk’ün el değiştirme davasına katacaklardı. Oradan da başıma ne işler gelecekti bilmiyorum, özür dilerim.’ Buna, o esnada yanımda olan avukatım Kerem Akyer de tanıktır” ifadelerine yer verdi.

“TANIKLARA ETKİDE BULUNUP BULUNMADIĞI ARAŞTIRILSIN”

“Mehmet Akif Ersoy aleyhimdeki bu beyanları başka bir sebeple söylemek zorunda olduğunu açık ve seçik beyan etmiştir” diyerek savunmasını sürdüren Ateş, “Ersoy’un diğer tanıklara da bir etkide bulunup bulunmadığının araştırılmasını isterim” talebinde bulundu.

“ALEYHİME TANIKLIK EDENLERİN HEPSİ ERSOY’UN SEVGİLİSİ YA DA ARKADAŞI”

Ateş, savunmasına şöyle devam etti:

“Zira, tanıklardan Şevkiye Dilara Yıldız, etkin pişmanlık ifadesinde, daha önceki ifadelerini Ersoy’un avukatının yönlendirmesiyle verdiğini ifade etmişti. Bu etkinin, aleynime verdiği beyanlarda da olup olmadığının araştırılmasını isterim. Aleyhime tanıklık edenlerin hepsi, Ersoy hakkındaki iddianameden de anlaşılacağı üzere, Ersoy’un ya sevgilisi ya da yakın arkadaşı. Pek çoğunun da Mehmet Akif Ersoy’un etkisi altında kaldığını düşünüyorum.”

“ŞEVKİYE DİLARA YILDIZ İKİ İDDİANAMEDE İKİ FARKLI İFADE VERMİŞ”

Ateş ardından, Şevkiye Dilara Yıldız’ın kendisi hakkındaki beyanlarına yanıt verdi.

Yıldız’ın bu davanın iddianamesinde yer alan ifadesinde “Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım, Ateş bana ilk defa ve zorlayarak kullandırdı” dediğini; Yıldız’ın, Ersoy’un tutuklu olduğu dosyanın iddianamesindeki ifadesinde ise “Ben ilk uyuşturucuyu Alanya’daki bir otelde kullandım” dediğini söyledi.

Ateş, Yıldız’ı ilk kez 2018 ya da 2019 yılında Ersoy’un Piyalepaşa’daki evine ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdiğinde tanıdığını belirtti.

“UFUK TETİK’İ İLK KEZ METRİS’TE TANIDIM”

Dosyada yer alan diğer “tanık” Serap Şaylan’ın “‘Mehmet Akif Ersoy’un Seba’daki evine birkaç kez gittim; Ufuk Tetik ile Veyis Ateş de oradaydı” şeklinde ifade verdiğini ve bunun doğru olmadığını öne süren Ateş, “Ufuk Tetik’i ilk kez ben Metris Cezaevi’nde tanıdım” dedi.

“ÇENGELKÖY’DE HİÇ EVİM OLMADI”

Şaylan’ın ifadesinde “Veyis Ateş beni Çengelköy’deki evine uyuşturucu içmeye davet etti” dediğini de aktaran Ateş, “Bu imkansızdır çünkü Çengelköy’de hiç evim olmadı ve Çengelköy’de hiç ikamet etmedim” ifadelerini kullandı.

Ebru Güran’ın hakkında verdiği ifadelere de karşı çıkan Ateş, “Güran ifadesinde beraber uyuşturucu kullandığımızı sonrasında kendisini rahatsız edici davranışlarda bulunduğumu iddia etmiştir. Bu durumda benimle bir daha görüşmemesi gerekirdi. Oysa Ebru Güran, Mehmet Akif Ersoy ile birlikteyken, Ersoy’un telefonundan beni birkaç kez arayıp, Ersoy’un evine davet etmiştir” şeklinde savunma yaptı.

“BANA SORUŞTURMA AŞAMASINDA BU SUÇLAMAYLA İLGİLİ SORU BİLE SORULMADI”

Ateş, savunmasına şöyle tamamladı:

“Bu insanların benimle birlikte uyuşturucu kullandıkları yönünde dosyada somut bir delil bulunmamaktadır. Bir hesap hareketi, HTS kaydı da yoktur. Ben 9 aydır 12 metrekarede bir başıma bunları düşünüyorum.

İddianame ile birlikte ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçu ile de suçlandığımı öğrendim. Soruşturma aşamasında bana böyle bir soru sorulmadı bile. Kimden aldım, kime sattım, bunlara ilişkin tek bir somut delil yok.

Osman Tıraş’ın beyanlarındaki suçlamalardan herhangi biri ispatlansın, en ağır cezaya razıyım. Osman Tıraş kimdir bilmiyorum. Tanımıyorum. Bunların hiçbirini hak etmedim.”