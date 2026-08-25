VFS Global'den kritik 'vize dolandırıcılığı' uyarısı: 'Randevu için para ödemeyin'

Vize başvurularında randevu bulmakta güçlük çeken yurttaşları hedef alan dolandırıcılık girişimlerine ilişkin VFS Global’den uyarı geldi.

Kurum, ücret karşılığında randevu temin ettiğini veya vize sonucunu garanti ettiğini öne süren kişi ve şirketlere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

RANDEVULAR ÜCRETSİZ

VFS Global, Türkiye’de Birleşik Krallık ve Schengen ülkeleri dahil 29 ülkenin vize başvuru süreçlerinde yetkili resmi aracı kurum olarak hizmet verdiğini belirtti. Açıklamada, vize randevularının ücretsiz olduğu ve başvuruların yalnızca kurumun resmi kanalları üzerinden yapılması gerektiği vurgulandı.

Kurum, özellikle randevu bulma konusunda aracılık ettiğini iddia eden üçüncü taraflara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Ücret karşılığında randevu sağlama veya başvurunun olumlu sonuçlanacağını garanti etme gibi vaatlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

VİZE KARARINI VFS GLOBAL VERMİYOR

Açıklamada, VFS Global’in görev alanı ile vize başvuruları hakkında karar veren makamların birbirinden farklı olduğuna dikkat çekildi.

VFS Global’in başvuruların kabul edilmesi, belgelerin teslim alınması ve yönetilmesi ile biyometri işlemleri gibi idari süreçleri yürüttüğü belirtildi. Başvurunun değerlendirilmesi ve vize verilip verilmeyeceğine ilişkin nihai kararın ise yalnızca ilgili ülkenin diplomatik temsilcilikleri tarafından alındığı ifade edildi.

Randevu kontenjanlarının da VFS Global tarafından belirlenmediği, ilgili hükümetler, büyükelçilikler ve konsoloslukların bu konuda yetkili olduğu kaydedildi.

RANDEVU SİSTEMLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

VFS Global, randevu sistemlerinin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla çeşitli güvenlik uygulamalarının hayata geçirildiğini açıkladı.

Bu kapsamda şüpheli e-posta alan adlarının engellenmesi, e-posta başına randevu sınırı getirilmesi ve olağan dışı IP erişimlerinin otomatik olarak bloke edilmesi gibi uygulamaların kullanıldığı belirtildi. VPN kısıtlamaları, bekleme listesi sistemi ve tek kullanımlık şifre (OTP) doğrulamasının da güvenlik önlemleri arasında yer aldığı aktarıldı.

“EK HİZMETLER VİZE SONUCUNU ETKİLEMİYOR”

Kurum, vize başvuru merkezlerinde sunulan premium ve diğer katma değerli hizmetlerin isteğe bağlı olduğunu da hatırlattı.

Söz konusu hizmetlerden yararlanmanın vize başvurusunun sonucunu veya işlem süresini etkilemediği belirtilirken, hizmetlere ilişkin ücretlerin ilgili hükümetlerin onayıyla açık şekilde duyurulduğu ifade edildi.

VERİ GÜVENLİĞİ VURGUSU

VFS Global açıklamasında veri güvenliği ve gizliliğe ilişkin uygulamalara da yer verdi. Kurum, hükümetler tarafından belirlenen veri saklama ve imha kurallarına uygun hareket ettiğini, Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile uyumlu veri koruma çerçeveleri kapsamında faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Küresel operasyonlarının her yıl 10 binden fazla denetim ve değerlendirmeye tabi tutulduğunu belirten VFS Global, 2001’den bu yana 547 milyondan fazla vize başvurusunun işlenmesine katkı sağladığını açıkladı.

Kurum, vize başvuru sahiplerine süreç boyunca yalnızca resmi kanalları kullanmaları ve ücret karşılığında randevu ya da vize garantisi sunduğunu öne süren kişi ve şirketlerden uzak durmaları çağrısında bulundu.