Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen karşılıksız eğitim yardımı ve burs için yeni dönem başvuru tarihleri merak konusu oldu. Peki, VGM Burs başvuru tarihleri ne zaman, başvuru nasıl yapılır? 2026-2027 VGM burs ilkokul, ortaokul, lise, üniversite başvuru şartları nedir?

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

VGM burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl VGM burs başvuruları Ekim ayında alınmıştı.

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

ORTAÖĞRENİM EĞİTİM YARDIMI HİZMETİ

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere eğitim yardımı verilmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

Başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-16)'ya göre değerlendirilmektedir.

Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler ile ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan başka bir kardeşi olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ile Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

Eğitim Yardımı almaya hak kazanan öğrencilere eğitim yardımı aldıkları süreler içerisinde her eğitim döneminde 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 1750,00 TL eğitim yardımı yapılmaktadır.

Eğitim yardımı, öğrencilerin okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenmekte olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illere ve Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişmek mümkündür.

YÜKSEKÖĞRENİM BURS HİZMETİ

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla 2013 yılından beri Türkiye’deki üniversitelerde eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

Alınan başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)’ye göre değerlendirilmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere, başvuru yapılan eğitim yılından önceki eğitim yılında yükseköğrenim bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilmiş olan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 4.000,00 TL burs verilmektedir.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, okumakta oldukları eğitim kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illere ve Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişmek mümkündür.

Bölge Müdürlükleri her yıl öğrencinin öğrencilik halinin devam edip etmediğini ve başarı durumunu tespit ederler. Öğrencinin öğrencilik halinin sona ermesi, öğrencinin bir önceki eğitim yılındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00’nin altında olması, öğrencinin herhangi bir suçtan dolayı cezası tecil edilenler hariç haklarında 6 ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunması, öğrencinin ceza aldığı tarih itibariyle öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası almış olması, öğrencinin süresi içerisinde başarı belgesini (transkript) ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim etmemesi, öğrencinin herhangi bir mazeretten dolayı kaydını dondurmuş olması halinde burs kesilir. Ayrıca Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu programlarında okurken burs almaya hak kazanan öğrencilerin %100 bursunu kaybederek Vakıf Üniversitelerinde eğitimine devam etmeleri halinde bursları kesilir.