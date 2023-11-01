Vicdanları sızlatan olay... Köpeği ezdi, aracıyla uzaklaştı

Avcılar'da yolda yatan köpeğin üzerinden otomobille geçen sürücü, kısa süre sonra dönüp ezdiği köpeğe baktıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

DHA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 12:47
Vicdanları sızlatan olay... Köpeği ezdi, aracıyla uzaklaştı
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İstanbul'un Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi Mine Çiçeği Sokak'ta kimliği belirsiz sürücü, otomobiliyle yolda yatan köpeğe çarptıktan sonra üzerinden geçti.

Sürücü durmadan yoluna devam ederken çevredeki köpekler, yolda can çekişen köpeğin başına toplandı.

Kısa süre sonra olay yerine tekrar gelen sürücü, yerde yaralı halde yatan köpeğe baktıktan sonra hızla uzaklaştı.

O anlar bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Avcılar Köpek köpekler otomobil

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