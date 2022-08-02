19 yaşındaki genç başından vurularak öldürüldü

02 Ağustos 2022 Salı, 12:11

İstanbul Gaziosmanpaşa'da dün gece 00.30 sıralarında 19 yaşındaki Alkan Atılkan ile husumetli olduğu kişi sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Şüpheli kişinin silahından ateşlenen kurşunla 19 yaşındaki genç başından vuruldu.

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