19 yaşındaki genç başından vurularak öldürüldü

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İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşanan silahlı kavgada 19 yaşındaki bir genç, başından vurularak öldürüldü. Şüpheli kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
02 Ağustos 2022 Salı, 12:11

İstanbul Gaziosmanpaşa'da dün gece 00.30 sıralarında 19 yaşındaki Alkan Atılkan ile husumetli olduğu kişi sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Şüpheli kişinin silahından ateşlenen kurşunla 19 yaşındaki genç başından vuruldu.

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İstanbul polis gaziosmanpaşa

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