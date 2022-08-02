19 yaşındaki genç başından vurularak öldürüldü
İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşanan silahlı kavgada 19 yaşındaki bir genç, başından vurularak öldürüldü. Şüpheli kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da dün gece 00.30 sıralarında 19 yaşındaki Alkan Atılkan ile husumetli olduğu kişi sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Şüpheli kişinin silahından ateşlenen kurşunla 19 yaşındaki genç başından vuruldu.
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