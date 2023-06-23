Adana'da bir yurttaş, kurbanlık koyunu oto yıkama dükkanında köpükleyerek tazyikli suda yıkadı

Abone Ol google-news

Adana'da bir yurttaş, kurbanlık koyunu oto yıkama dükkanında köpükleyerek tazyikli suda yıkadı

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2023 Cuma, 12:01


Kurban Bayramı kurban

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler