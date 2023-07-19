Adana'da gülümseten anlar.Klimanın mucidi anıldı, tatlı dağıtıldı

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Adana'da gülümseten anlar.Klimanın mucidi anıldı, tatlı dağıtıldı

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2023 Çarşamba, 12:01


Adana 2022 sıcaklıklar aşırı sıcak sıcak hava Sıcaklık

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