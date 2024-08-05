"Akçakoca'yı madencilere kurban etmeyeceğiz"
"Akçakoca'yı madencilere kurban etmeyeceğiz"
Akçakoca halkı, Kurukavak köyü Kaplandede mevkisinde bir şirkete maden arama izni verilmesini protesto etti.
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