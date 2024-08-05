"Akçakoca'yı madencilere kurban etmeyeceğiz"

Abone Ol google-news

"Akçakoca'yı madencilere kurban etmeyeceğiz"

ANKA
05 Ağustos 2024 Pazartesi, 10:41





Akçakoca halkı, Kurukavak köyü Kaplandede mevkisinde bir şirkete maden arama izni verilmesini protesto etti.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler