AKP'nin iktidara gelişinin 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor: "Nereden nereye..."

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AKP’nin yüzde 34 oyla tek başına iktidara gelmesinin bugün 20. yıldönümü. 3 Kasım 2022'de iktidara gelen ve 20 yıldır kesintisiz AKP tarafından yönetilen Türkiye birçok başlıkta adeta dökülüyor.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2022 Perşembe, 18:09


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