Antalya'da suç örgütüne operasyon: 9 kişi yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, eğlence mekanlarına gelen müşterilere fahiş fiyat uygulandığı, itiraz edenlerin darbedilerek zorla alıkonulduğu ve değerli eşyalarına el konulduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
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