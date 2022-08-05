Antalya'da suç örgütüne operasyon: 9 kişi yakalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

AA
05 Ağustos 2022 Cuma, 17:06

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, eğlence mekanlarına gelen müşterilere fahiş fiyat uygulandığı, itiraz edenlerin darbedilerek zorla alıkonulduğu ve değerli eşyalarına el konulduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

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