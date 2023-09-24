Artvin'e sonbahar erken geldi

24 Eylül 2023 Pazar, 12:00

Yaylaları ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ziyaretçilerine dört mevsim farklı güzellikler sunan Artvin’in Ardanuç ilçesinde sonbahar renklerini ilk yaşayan Zekeriya köyü oldu.

2 bin 300 rakımlı Zekeriya Köyü’nün Muhtarı Ahmet Pehlevan, "Bu yıl diğer senelere göre yağışların az olması sonbaharı da erken getirdi. Şu anda gördüğünüz bitki örtüsü 15 veya 20 gün sonra başlaması gerekiyor. Kuraklıktan dolayı sonbahar renkleri yaklaşık bir ay erken başlaması doğa fotoğrafçılarını sevindirdi" dedi.