'Atillâ Dorsay ile dün, bugün Sinema Sanatına yolculuk
Emel Seçen'in sunduğu Kültür Sanatt'in bu haftaki konuğu Atilla Dorsay.
Emel Seçen'in sunduğu Kültür Sanatt'in bu haftaki konuğu Atilla Dorsay.
Programda, Atilla Dorsay'ın geçmişten günümüze hayatına dair güzel anıları ve yazdığı kitabını anlattı.
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