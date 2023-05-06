'Atillâ Dorsay ile dün, bugün Sinema Sanatına yolculuk

Abone Ol google-news

Emel Seçen'in sunduğu Kültür Sanatt'in bu haftaki konuğu Atilla Dorsay.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2023 Cumartesi, 07:00

Emel Seçen'in sunduğu Kültür Sanatt'in bu haftaki konuğu Atilla Dorsay.

Programda, Atilla Dorsay'ın geçmişten günümüze hayatına dair güzel anıları ve yazdığı kitabını anlattı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler