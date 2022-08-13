Bağcılar'da iki minibüs çarpıştı: 5 yaralı
İstanbul Bağcılar'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Bağcılar'da Bağlar Mahallesi'nde sabah saat 08.00'de bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde seyir halinde olan N. A. yönetimindeki 55 ACR 481 plakalı minibüs, ara sokaktan caddeye çıkan ve içinde yolcuların bulunduğu D. A. yönetimindeki 34 LMN 083 plakalı servis minibüsüne çarptı. Savrulan servis minibüsü yol kenarındaki boş alana çıktı. Kazada, servisteki 5 kişi yaralandı.
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