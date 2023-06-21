Bekir Bozdağ başkanlığındaki Meclis’te ilk tartışma! “İlk günden başladınız, dakika bir gol bir!”

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Bekir Bozdağ başkanlığındaki Meclis’te ilk tartışma! “İlk günden başladınız, dakika bir gol bir!”

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2023 Çarşamba, 10:33


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