Belediye başkanı 'sıkıntı olmayan belediyemiz yok' dedi; toplam borcu açıkladı!
Belediye başkanı 'sıkıntı olmayan belediyemiz yok' dedi; toplam borcu açıkladı!
Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediyenin toplam borcunun 853 milyon olduğunu belirterek, "Bu bir ilçe belediyesi için çok ağır bir borç yükü. Sıkıntı olmayan belediyemiz neredeyse yok gibi. Bu anlamda biz de böyle bir tabloyla karşılaştık hatta arkadaşlar sorduğunda '3 gün başım ağrıdı' demiştim gerçekten de öyle oldu. Ancak bizim şikayetçi olmak gibi bir hakkımız yok, olmadığını düşünüyorum" dedi.
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