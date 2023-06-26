Besici et ucuz diye isyan etti! 'Baklava nasıl et fiyatını geçer'

Abone Ol google-news

Besici et ucuz diye isyan etti! 'Baklava nasıl et fiyatını geçer'

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2023 Pazartesi, 12:17


kurban Kurban Bayramı baklava

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler