Besici et ucuz diye isyan etti! 'Baklava nasıl et fiyatını geçer'

Besici et ucuz diye isyan etti! 'Baklava nasıl et fiyatını geçer'
Besici et ucuz diye isyan etti! 'Baklava nasıl et fiyatını geçer'
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