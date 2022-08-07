Binanın 3. katından düşen kadın hayatını kaybetti: Kardeşi cezaevine gönderildi
İstanbul Kağıthane'de yaşayan 5 çocuk annesi Hadel Alhadad, kardeşinin evinde bulunduğu sırada binanın 3. katından düşerek hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulan polis ekipleri, Alhadad'ın kardeşi Şakir D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Şakir D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Kağıthane'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde eşiyle birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Hadel Alhadad, bir süre önce eşiyle sorunlar yaşamaya başladı. Genç kadın bunun üzerine kardeşi Şakir D.’yi arayarak kendisini Mersin’e gelip almasını istedi. Yola çıkan Şakir D., ablasını alarak İstanbul’da yaşadığı daireye getirdi. Bir süredir kardeşiyle birlikte yaşayan Hadel Alhadad, Suudi Arabistan’da yaşayan annesinin yanına gitmek için kardeşinden uçak bileti almasını istedi.
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