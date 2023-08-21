Boğulduğunu sandığı oğlunu gören baba sevinçten bayıldı...

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Isparta'da Göl kenarındaki farklı plajda yürüyüş yapan oğlunun 1 saatlik arama sonrası bulunmasının ardından baba Özen sevinçten baygınlık geçirdi.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2023 Pazartesi, 13:58


DHA

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