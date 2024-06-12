Bu koçları gören fotoğraf çekmeden gitmiyor

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Bu koçları gören fotoğraf çekmeden gitmiyor

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2024 Çarşamba, 11:38





Eskişehir’de kurban pazarına getirilen 3,4 ve 5 boynuzlu koçları gören vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken çoğu kişi fotoğraf çekmeden alandan ayrılmıyor.

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