Burnu kırılan CHP’li Günay detayları Cumhuriyet’e anlattı: ‘90’lı yıllara dönüş gibi bir süreç başlıyor’

05 Ekim 2023 Perşembe, 17:24

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, belediye meclisinin ikinci birleşimi sırasında CHP'li Meclis Üyeleri Cengiz Güneş ve Gökhan Günay ile MHP'li Sertan Kuzu arasında yumruklu kavga çıktı. Cumhuriyet TV’ye konuşan Günay, “Ereğli’de 90’lı yıllara dönüş gibi bir süreç başlıyor” dedi.



