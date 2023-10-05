Burnu kırılan CHP’li Günay detayları Cumhuriyet’e anlattı: ‘90’lı yıllara dönüş gibi bir süreç başlıyor’
Ereğli Belediyesi meclis toplantısında MHP ve CHP’li üyeler arasında kavga çıktı. Burnu kırılan CHP’li Gökhan Günay o anları Cumhuriyet TV’ye anlattı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, belediye meclisinin ikinci birleşimi sırasında CHP'li Meclis Üyeleri Cengiz Güneş ve Gökhan Günay ile MHP'li Sertan Kuzu arasında yumruklu kavga çıktı. Cumhuriyet TV’ye konuşan Günay, “Ereğli’de 90’lı yıllara dönüş gibi bir süreç başlıyor” dedi.
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