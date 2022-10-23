Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti

23 Ekim 2022 Pazar, 13:49

Gazipaşa'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nin ikinci gününde yerli ve yabancı ziyaretçiler stantları gezerek bilgiler almaya devam etti. Dökmeden en hızlı nar yeme yarışması, en iyi çekirdeksiz nar yarışması ve en büyük muz dalında yarışmalar yapıldı. Dökmeden en hızlı nar yeme yarışmasına katılan 16 kişi birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Nar tanesini düşürmeden yemek için yarışanlar arasında, Hakkı Umutoğlu rakiplerinden önce nar tanesini yere düşürmeden bitirerek birinci oldu. İbrahim Özalpay ikinci, Ali Kerim Kısaarslan ise üçüncü oldu.

En hızlı nar dökmeden yeme yarışmasının ardından en iyi çekirdeksiz nar yarışması yapıldı. Yarışmaya katılan 12 üreticinin narı kesilerek jürinin yiyeceği şekilde hazırlandı. Komisyon tarafından numaralandırılan narlar, tadıldı. En iyi çekirdeksiz nar yarışmasında Mehmet Akay birinci, Alaatdin Polat ikinci, Safiye Polat üçüncü oldu. En büyük nar yarışmasında Birsen Oğuz birinci, Şevket Kaya ikinci, Akın Taşdemir üçüncü oldu.

En büyük muz yarışması yapıldı. Üç mahallenin adıyla katıldığı yarışmada, muz dalları standın önüne asıldı. Birçok kişi de muz dallarının önünde fotoğraf çektirip ölümsüzleştirdi. Yarışmada Murat Güven ve Durmuş Özgen birinci, Macar Mahallesi ikinci, Beyrebucak Mahallesi üçüncü oldu.

Kokteyl yarışmasında Esra Akkut birinci, Serdar Uğur ikinci oldu. En büyük ejder meyvesi yarışmasında Aydemir Gülen birinci, Yavuz Çetin ikinci, Yusuf kaplan üçüncü oldu. Butik pastacılık yarışmasında Mehmet Tunç birinci, Edo Er ikinci, Nuray Ataoğlu üçüncü oldu.

Yarışmada birincilere para ve değişik ödüller verildi. Gazipaşa Ziraat Odası festivale gelen ziyaretçilere ikramlarda bulundu.