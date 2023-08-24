Cem Avşar, yetersiz burs ve kredileri eleştirdi!

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DEVA Partili Cem Avşar, yetersiz burs ve kredileri eleştirdi!

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2023 Perşembe, 11:34


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