Cem Uzan'dan bir garip çağrı 100 bin Euro ödüllü 'after parti'

Cem Uzan'dan bir garip çağrı 100 bin Euro ödüllü 'after parti'
İş insanı Cem Uzan, Fransa’da 100 bin Euro ödüllü 'after parti' düzenleyeceğini açıkladı, mekânı da söyledi. Uzan'ın çağrısı sosyal medyada gündem oldu.
Video Haberler
- Cem Uzan'dan 100 bin Euro ödüllü after parti
- İstanbul depremine hazır mıyız?
- Avcılar'da dört binayı yıktılar!
- Ünlü kalp ve damar cerrahi odasında ölü bulundu
- Sıcaktan bunalan Kayra kendi ‘aquapark’ını yaptı
- Veterinerler 21 Ağustos'ta işi bırakıyor
- 'Türkiye Yüzyılı'ndan korkunç manzaralar!
- Naci Görür 'İstanbul' için tarih vererek uyardı!
- Atatürk’ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
- Depremzedeler 50 derece sıcaklığın altında yemek bekledi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Evet, yanlış yaptınız Sayın Kılıçdaroğlu'
- 'Buranın bir tane ev sahibi var'
- Altaylı'dan çok konuşulacak 'Emre Belözoğlu' iddiası
- İşte İstanbul için en kötü deprem senaryosu
- TİHEK'ten bankalara 'ATM' uyarısı
- YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
- Avukat Feyza Altun'dan küfürlü paylaşımına açıklama
- İmam Dörtbudak hakkında yeni gelişme!
- Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
- Uzmanından 3600 ek gösterge açıklaması