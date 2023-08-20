Cem Uzan'dan bir garip çağrı 100 bin Euro ödüllü 'after parti'

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İş insanı Cem Uzan, Fransa’da 100 bin Euro ödüllü 'after parti' düzenleyeceğini açıkladı, mekânı da söyledi. Uzan'ın çağrısı sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2023 Pazar, 11:41


Cem Uzan

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