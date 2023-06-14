CHP Başarır'dan artan kira sonuna tepki! Artışlara göre belirleseler 25 bin TL’yi bulur...”

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CHP Başarır'dan artan kira sonuna tepki! Artışlara göre belirleseler 25 bin TL’yi bulur...”

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2023 Çarşamba, 17:55

CHP Başarır'dan artan kira sonuna tepki! "Artışlara göre belirleseler 25 bin TL’yi bulur...” Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, artan kira sorununa ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu.

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