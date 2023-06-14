CHP Başarır'dan artan kira sonuna tepki! Artışlara göre belirleseler 25 bin TL’yi bulur...”

CHP Başarır'dan artan kira sonuna tepki! Artışlara göre belirleseler 25 bin TL’yi bulur...”
CHP Başarır'dan artan kira sonuna tepki! Artışlara göre belirleseler 25 bin TL’yi bulur...”
CHP Başarır'dan artan kira sonuna tepki! "Artışlara göre belirleseler 25 bin TL’yi bulur...” Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, artan kira sorununa ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu.
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