CHP’li Özgür Özel’den 'Gezi' açıklaması: 'Hesabını vereceklerdir'

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CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Gezi davasındaki tutuklamaların 100. gününe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel, "Tarih önünde Gezi aklanmıştır ve tarih önünde Gezi’yi haksız yere yargılayanlar ve onları haksız yere içeride tutanlar bunun hesabını vereceklerdir" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2022 Perşembe, 09:54

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Gezi davasındaki tutuklamaları 100. gününde Twitter hesabından bir video yayımladı.

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CHP Özgür Özel

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