Çorum'da 2 ev küle döndü: 1 ölü 1 yaralı

Abone Ol google-news

Çorum’un Dodurga ilçesine bir köyde çıkan ve 2 evin kül olduğu yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yangın sırasında köyde bulunan yangın hidrantlarının çalışmadığı iddia edildi.

İHA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:23

Dodurga ilçesine bağlı Tekke köyde gece saatlerinde Ayşe Ünal’a ait evde henüz bilinemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek Hüseyin ve Fatma Gökdemir çiftinin yaşadığı eve de sıçradı.

Haberin devamı

çorum köy Yangın

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler