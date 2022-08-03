Çorum'da 2 ev küle döndü: 1 ölü 1 yaralı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:23

Dodurga ilçesine bağlı Tekke köyde gece saatlerinde Ayşe Ünal’a ait evde henüz bilinemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek Hüseyin ve Fatma Gökdemir çiftinin yaşadığı eve de sıçradı.

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