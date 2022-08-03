Çorum'da 2 ev küle döndü: 1 ölü 1 yaralı
Çorum’un Dodurga ilçesine bir köyde çıkan ve 2 evin kül olduğu yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yangın sırasında köyde bulunan yangın hidrantlarının çalışmadığı iddia edildi.
Dodurga ilçesine bağlı Tekke köyde gece saatlerinde Ayşe Ünal’a ait evde henüz bilinemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek Hüseyin ve Fatma Gökdemir çiftinin yaşadığı eve de sıçradı.
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