Cumhuriyet esnafa sordu "10 gram yemiş bir adet baklava alıyorlar"

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Ramazan Bayramı geldi çattı, hayat pahalılığı bayram alışverişlerini de vurdu. Bayram sebebiyle şeker, tatlı, bayramlık kıyafetler almak isteyen yurttaş fiyatlara yetişemedi. Cumhuriyet Ekibi Eminönü Mısır Çarşısı'nda yurttaşa ve esnafa sordu, alışverişten elleri boş dönen yurttaşlar, "Hiçbir şey alamadık, her şey çok pahalı" dedi. Konuya dair mikrofon uzattığımız bir esnaf, "10 gram yemiş, bir adet baklava alan oluyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2023 Çarşamba, 18:12


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