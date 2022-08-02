D-100'de hareketli anlar: Bıçaklı ve sırt çantalı şüpheli alarmı!

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Ataşehir'de, yoldan geçenlere rastgele salladığı bıçağın sapıyla bir kişiyi başından yaralayan şüpheli, polisten kaçarken D-100 trafiğini birbirine kattı.

DHA
02 Ağustos 2022 Salı, 11:52

D-100 Karayolu Kozyatağı mevkii Kadıköy istikametinde 1 Ağustos Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında, iddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Barış M., Tuzcuoğlu Köprü altında elindeki bıçağı yoldan geçenlere rastgele salladı.

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D-100 D-100 Karayolu şüpheli bıçak

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