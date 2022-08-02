D-100'de hareketli anlar: Bıçaklı ve sırt çantalı şüpheli alarmı!
Ataşehir'de, yoldan geçenlere rastgele salladığı bıçağın sapıyla bir kişiyi başından yaralayan şüpheli, polisten kaçarken D-100 trafiğini birbirine kattı.
D-100 Karayolu Kozyatağı mevkii Kadıköy istikametinde 1 Ağustos Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında, iddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Barış M., Tuzcuoğlu Köprü altında elindeki bıçağı yoldan geçenlere rastgele salladı.
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