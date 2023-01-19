Dev dalgalar sahilde gezenleri böyle ıslattı
Yalova'da lodosun etkisiyle denizde oluşan dev dalgalar sahilde yürüyüş yapanları ıslattı. Sahilde yürüyüş yaparken ıslanan vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı.
Armutlu ilçesi sahilinde lodosun etkisiyle deniz kabardı boyu 4-5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Oluşan dev dalgalar kayaları aşarak sahil kesimine ulaştı.
Sahilde gezintiye çıkan vatandaşlar sahile ulaşan dalgalarla sırıl sıklam ıslandı. Sahilde yürürken ansızın ıslanan vatandaşlar büyük şok yaşadı.
Video Haberler
- Öğrenciler şoke oldu, jandarmadan büyük sürpriz
- Görenler şoke oldu, fotoğraf çekildi
- Yozgat'tan Ankara'ya uzanan vaşak kurtarma operasyonu
- Kayısı ağacı kış ortasında çiçek açıp meyve verdi
- Kış geldi, ayıların uykusu yine gelmedi
- Çocuk mezarlarında bulunan oyuncak heykelcikler müzede
- Defne tohumu yağı, geçim kaynağı oldu
- Fidanlar doku kültürü yöntemi ile çoğaltılıyor
- ''Tüm gücümle devam ediyorum''
- ''Çırak yok artık''
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker önce paylaştı, sonra sildi
- Erbakancıları nasıl katlettiler?
- Erkam Yıldırım'ın tepki çeken fotoğrafı
- CHP'den 'seçim' için ilk tepki
- Peker seçim öncesi video 'sözü' vermişti
- Kılıçdaroğlu'ndan '14 Mayıs' açıklaması
- SADAT Başkanı Tanrıverdi'ye kötü haber
- Dava seçimden önce sonuçlanabilir mi?
- Yer İstanbul... Pusu kurdular, kurşun yağdırdılar
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı! Bu akşamı işaret etti