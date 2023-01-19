Dev dalgalar sahilde gezenleri böyle ıslattı

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Yalova'da lodosun etkisiyle denizde oluşan dev dalgalar sahilde yürüyüş yapanları ıslattı. Sahilde yürüyüş yaparken ıslanan vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı.

İHA
19 Ocak 2023 Perşembe, 11:28

Armutlu ilçesi sahilinde lodosun etkisiyle deniz kabardı boyu 4-5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Oluşan dev dalgalar kayaları aşarak sahil kesimine ulaştı.

Sahilde gezintiye çıkan vatandaşlar sahile ulaşan dalgalarla sırıl sıklam ıslandı. Sahilde yürürken ansızın ıslanan vatandaşlar büyük şok yaşadı.

Yalova sahil Lodos dalga

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