Ebru Kılıçoğlu ve Melih Gümüşbıçak ile CFUTBOL: Zaferi en doğru 11 ve kenardan doğru yönetim getirdi

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Ebru Kılıçoğlu ve Melih Gümüşbıçak CFutbol’da EURO 2024’ü değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2024 Çarşamba, 17:45





Ebru Kılıçoğlu ve Melih Gümüşbıçak CFutbol’da EURO 2024’ü değerlendirdi. Bizim Çocuklar’ın Avusturya maçını, Montella’nın tercihlerini, futbolcuların performansını ve çeyrek finalde Hollanda karşısında şansımızı masaya yatırdı

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