Ebru Kılıçoğlu ve Melih Gümüşbıçak ile CFUTBOL: Zaferi en doğru 11 ve kenardan doğru yönetim getirdi
Ebru Kılıçoğlu ve Melih Gümüşbıçak CFutbol’da EURO 2024’ü değerlendirdi.
Ebru Kılıçoğlu ve Melih Gümüşbıçak CFutbol’da EURO 2024’ü değerlendirdi. Bizim Çocuklar’ın Avusturya maçını, Montella’nın tercihlerini, futbolcuların performansını ve çeyrek finalde Hollanda karşısında şansımızı masaya yatırdı
Video Haberler
- Ebru Kılıçoğlu ve Melih Gümüşbıçak ile CFUTBOL
- En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
- Özel, en yaşlı CHP üyesini evinde ziyaret etti
- 98. Gazi Koşusu'nu Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı Dr
- 98. Gazi Koşusu'na ünlü akını
- CHP'li vekilden iktidara 'kayıt dışı istihdam' uyarısı
- İmamoğlu'ndan CHP'lilere uyarı
- Gazeteci Gülşah İnce ve Doç. Dr. Oğuz Demir evlendi
- Depremde evi yıkılan ve barakada kalan depremzede
- Gübrede vergi artışı gündemde: Tarımsal verim düşebilir!
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Kurum'un bakanlığına İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- Koca'nın beklenmeyen konuşması
- Merih Demiral'a soruşturma!
- Harikasınız 'Bizim çocuklar' harika!
- Arda Güler ve Kenan Yıldız tarihe geçti!
- 'Belki bunları söylediğim için kızıyorsunuz ama...'
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- Kiralarda uygulanacak zam oranı belli oldu