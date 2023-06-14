Eda Ece'nin depremzedelerle ilgili sözleri tepki çekti!

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Eda Ece'nin depremzedelerle ilgili sözleri tepki çekti! Sandıktan onu anladık...

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2023 Çarşamba, 13:33


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