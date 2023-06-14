Eda Ece'nin depremzedelerle ilgili sözleri tepki çekti!

Eda Ece'nin depremzedelerle ilgili sözleri tepki çekti!
Eda Ece'nin depremzedelerle ilgili sözleri tepki çekti! Sandıktan onu anladık...
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